طوكيو تتحفظ على دعوة ترامب وتؤكد: لا نية للمشاركة في عمليات أمنية بمضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، عدم نيتها الانضمام إلى أي عملية أمنية بحرية في مضيق هرمز، وذلك رداً على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الحليفة والصين لإرسال سفن حربية للمساهمة في حماية صادرات النفط عبر الممر المائي الحيوي.

وفي كلمة له أمام البرلمان، حسم وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، موقف بلاده قائلاً: "في ظل الوضع الحالي في إيران، لا ننوي إطلاق عملية أمنية بحرية".

وتأتي هذه التصريحات بعد مطالبة ترامب لعدة دول، من بينها اليابان، بإرسال تعزيزات عسكرية لحماية ناقلاتها، تزامناً مع إعلانه أن البحرية الأمريكية ستبدأ "قريباً جداً" مرافقة سفن الشحن عبر المضيق الذي يعد شريان الحياة لإمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

من جهتها، أوضحت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، أن القيام بأي عملية أمنية بحرية في تلك المنطقة سيمثل "تحدياً قانونياً بالغ الصعوبة" بالنسبة لطوكيو.

ويصطدم مقترح إرسال "قوات الدفاع الذاتي" اليابانية إلى الخارج بحساسية سياسية مفرطة في الداخل؛ إذ تلتزم البلاد بدستور عام 1947 "السلمي" الذي فرضته الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية، والذي ينبذ الحرب صراحةً ويحظى بدعم واسع من الناخبين.

وفي ذات السياق، أكد تاكايوكي كوباياشي، مسؤول الاستراتيجية السياسية في الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم، أن العقبات التي تواجه طوكيو لإرسال سفن حربية "كبيرة للغاية"، مما يعكس صعوبة الاستجابة للمطالب الأمريكية في الوقت الراهن.