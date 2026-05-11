حزب الله يشن ثلاث هجمات على القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن حزب الله أنه شنّ ثلاث هجمات على القوات الإسرائيلية في منطقتين بجنوب لبنان، اليوم الاثنين 11 أيار 2026، مما زاد من الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وأوضح الحزب أنه استهدف آليات عسكرية وجنوداً إسرائيليين بهجوم جوي عبر طائرة مسيّرة في بلدة "طير حرفة" صباح الاثنين، مشيراً إلى "تصاعد ألسنة اللهب من إحدى شاحنات الوقود في الموقع".

كما أعلن الحزب شن غارة جوية أخرى بطائرة مسيّرة على موقع إسرائيلي في البلدة نفسها بعد ثلاث ساعات، استهدفت هذه المرة مركبة عسكرية من طراز "هامفي".

وفي سياق متصل، أعلن الحزب استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين قرب مجرى نهر "دير سريان" بعد ظهر الاثنين.

من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي أن حزب الله أطلق عدداً من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الجنود الإسرائيليين في جنوب لبنان.

وتأتي هذه الهجمات غداة مقتل جندي إسرائيلي في غارة جوية بطائرة مسيّرة قرب الحدود مع لبنان يوم أمس الأحد.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة