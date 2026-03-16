كايا كالاس لـ "كوردستان 24": نعمل على حماية مضيق هرمز وخفض أسعار النفط

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين 16 آذار 2026، لـ "كوردستان 24"، بأن الاتحاد يدرس بدقة سبل إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية حماية أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية، في ظل التوترات الشديدة التي تخيم على المنطقة والعالم حالياً.

وكشفت كالاس أن الاتحاد الأوروبي يمر بمرحلة تقييم لإجراء تغييرات في مهمة "أسبيدس" (Aspides) العسكرية البحرية، بهدف توسيع نطاق عمليات هذه القوة لتشمل مضيق هرمز أيضاً، وذلك لتوفير الحماية اللازمة للسفن التجارية في مواجهة أي تهديدات محتملة.

وأكدت المسؤولة الأوروبية الرفيعة أن الحروب والاضطرابات في الشرق الأوسط كان لها تأثير مباشر على ارتفاع أسعار النفط. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي ينظر بقلق بالغ إلى تداعيات هذه التوترات على استقرار سوق الطاقة العالمي، قائلة: "نريد أن تنخفض أسعار النفط في السوق العالمية، لأن ارتفاعها أحدث تأثيراً كبيراً (على الاقتصاد".

وحذرت كايا كالاس بشدة من أن أي عرقلة لحركة السفن في مضيق هرمز ستؤدي إلى أضرار اقتصادية جسيمة، موضحة أن الآثار السلبية لن تقتصر على أوروبا فحسب، بل ستعرض دول القارة الأفريقية أيضاً لأزمات، لكون هذا المضيق يعد أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الوقود والإمدادات في العالم.

وفي ختام تصريحها لـ "كوردستان 24"، شددت كالاس على أن إغلاق مضيق هرمز لن يتسبب في أزمة طاقة فحسب، بل سيخلق مشاكل جدية في الأمن الغذائي لدول العالم، مؤكدة أن حماية هذا الممر الملاحي تقع على رأس أولويات عمل الاتحاد الأوروبي.