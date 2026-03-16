استئناف تدريجي لحركة الطيران في مطار دبي بعد هجوم بمسيّرة أصاب خزّان وقود

أربيل (كوردستان24)- عُلّقت حركة الطيران لمدّة وجيزة في مطار دبي قبل أن تستأنف تدريجيا الاثنين بعدما تسبب استهداف بطائرة مسيّرة باندلاع حريق في خزّان قريب للوقود، في وقت تتواصل الهجمات الإيرانية على الدول الخليجية.

وجاء في بيان لمطارات دبي "تُستأنف الرحلات الجوية من وإلى مطار دبي الدولي بشكل تدريجي إلى عدد من الوجهات المختارة، وذلك عقب التعليق المؤقت الذي جرى تطبيقه كإجراء احترازي".

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن الحادث أصاب خزان وقود، وأضاف لاحقا أن السلطات تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع فيه.

وأشار المكتب إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وأكد شاهدان لفرانس برس أنهما شاهدا سحب الدخان الكثيف تتصاعد من جهة المطار حوالى الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بعد ساعات على الحادث.

وأفاد شاهد عيان في مطار دبي فرانس برس أنه تم إجلاء ركّاب كانوا بانتظار رحلاتهم إلى طابق سفلي حيث بقوا عدة ساعات بعد الهجوم.

وأضاف الشاهد "كانت أسابيع صعبة مع سماع أصوات الانفجارات بشكل متكرر، لكن الهجمات الإيرانية لاحقتني حتى الساعات الأخيرة قبل عودتي إلى بلدي".

من جانبها، أعلنت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع تشغيل جدول رحلات محدود بعد الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ) ولفتت إلى أن بعض الرحلات أُلغيت.

ودعت في وقف سابق الركاب إلى عدم المجيء إلى المطار، مشيرة إلى أنها تعمل مع السلطات لتقييم الوضع.

وأعلنت شرطة دبي إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المطار مؤقتا أمام حركة السير.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأربعاء أن سقوط مسيّرتين أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح قرب المطار.

وأطلقت إيران أكثر من 1900 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات، لتكون الدولة الأكثر استهدافا من قبل إيران منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب في حركة الطيران، رغم اعتراض دفاعاتها الجوية الجزء الأكبر من المقذوفات.

ومنذ بدء الحرب التي اندلعت بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أعلنت الإمارات سقوط سبعة قتلى، من بينهم خمسة مدنيين وعسكريَين لقيا حتفهما في تحطم مروحية بسبب عطل تقني.

AFP