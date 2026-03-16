ستارمر: نعمل مع حلفاء بريطانيا على خطة "قابلة للتنفيذ" لإعادة فتح مضيق هرمز

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين إن بلاده تعمل مع حلفائها لوضع خطة "قابلة للتنفيذ" لإعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ستارمر "نعمل مع جميع حلفائنا، بمن فيهم شركاؤنا الأوروبيون، لوضع خطة جماعية قابلة للتنفيذ تُعيد حرية الملاحة في المنطقة بأسرع وقت ممكن وتُخفف من الآثار الاقتصادية".

ولفت الى أنه ناقش المسألة مع ترامب.

وشدد ستارمر على أن بريطانيا "تتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها وعن حلفائها، لكنها لن تنجر إلى الحرب الأوسع" في الشرق الأوسط.

وأكد أن أي خطة لإعادة فتح المضيق "لن تكون" من خلال مهمة لحلف شمال الأطلسي.

وقال "أود أن أوضح أنّ هذه المهمة لم ولن يتم اعتمادها على أنّها مهمة تابعة للناتو. بل ستكون تحالفا بين شركاء، لهذا السبب نتعاون مع شركاء في أوروبا وفي الخليج وكذلك مع الولايات المتحدة".

وأطلق ترامب دعوة إلى دول عدة لإرسال سفن حربية للمساعدة في حماية الناقلات والسفن التجارية التي تعبر هرمز، بعدما باتت الملاحة عبره شبه متوقفة منذ اندلاع الحرب، ما تسبّب بارتفاع أسعار موارد الطاقة، خصوصا النفط، الى مستويات لم تعهدها منذ أعوام.

والمضيق الذي يمرّ عبره خُمس إنتاج النفط العالمي مغلق بالكامل تقريبا بفعل الضربات والتهديدات الإيرانية.

وحذّر ترامب في مقابلة مع صحيفة "فايننشل تايمز" من أن الناتو قد يواجه مستقبلا "سيئا للغاية" إذا لم يساعد الحلفاء في فتح المضيق، وهدد بتأجيل قمّة مقررة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.

