وزير النفط العراقي: استذكار فاجعة حلبجة مسؤولية وطنية لتعزيز قيم العدالة والحرية

أربيل (كوردستان 24)- استذكر نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، ببالغ الألم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء الشعب العراقي، وفي مقدمتهم ضحايا مدينة حلبجة.

وأكد عبد الغني في بيان رسمي، أن تلك الحقبة المؤلمة خلّفت مآسٍ ومعاناة إنسانية عميقة طالت آلاف العوائل في مختلف أنحاء البلاد.

مشدداً على أن استعادة هذه الذكرى تمثل "مسؤولية وطنية وأخلاقية" لضمان بقائها حية في الذاكرة الجماعية للأجيال المتعاقبة.

واختتم وزير النفط بيانه بالترحم على أرواح شهداء العراق، محيياً كل من ضحى في سبيل أن يبقى الوطن حراً ومنيعاً.

وفيما يأتي نص البيان:

((بسم الله الرحمن الرحيم))

نستذكر اليوم بألمٍ بالغ الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق أبناء شعبنا العراقي وشعبنا الكردي في حلبجة ، وما خلّفه من مآسٍ ومعاناة طالت آلاف العوائل في مختلف أنحاء البلاد.

إن استذكار تلك الحقبة المؤلمة من تاريخ العراق يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، لتبقى حاضرة في الذاكرة الجماعية للأجيال، ولتكون دافعاً لنا جميعاً لتعزيز قيم العدالة والحرية وصون كرامة الإنسان.

الرحمة والخلود لشهداء العراق، والمجد لكل من ضحّى من أجل أن يبقى العراق حراً.

حيان عبدالغني السواد

نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة

وزير النفط