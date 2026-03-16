تحالف العزم يرحّب بمبادرة الرئيس بارزاني للحوار بين بغداد وأربيل

أربيل (كوردستان 24)- رحّب تحالف العزم بالمبادرة التي طرحها الرئيس مسعود بارزاني الداعية إلى تعزيز الحوار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار وترتيب العلاقة بشكل مثمر وإيجابي.

وأكّد التحالف في بيانٍ له، اليوم الاثنين، أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة "تتسم بتحديات وتعقيدات كبيرة".

معتبراً أن الحوار والتفاهم هو "الطريق الأمثل لمعالجة الملفات العالقة، بما يحفظ وحدة الموقف الوطني ويعزز التعاون بين مؤسسات الدولة".

كما شدد تحالف العزم على "أهمية اعتماد لغة التهدئة والتفاهم بين جميع الأطراف، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يسهم في تفويت الفرصة على الذين يبحثون عن إثارة الخلافات وتعميقها، والعمل المشترك بما يخدم استقرار العراق ويعزز تماسكه في هذه المرحلة".

وكان الرئيس مسعود بارزاني، وجّه أمس الأحد، نداءً إلى الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات ومعالجة القضايا العالقة.

وأكد بارزاني في بيان له، أن المنطقة تمر بظروف حساسة تتسم بالحروب والاضطرابات، مما يضع العراق أمام تهديدات وأزمات متعددة، لا سيما مع تصاعد حدة الاستقطاب السياسي.

وشدد الرئيس بارزاني على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضع حداً لمحاولات "الانتهازيين" الذين يسعون لتأجيج الصراعات وتعميق الفجوة بين الأطراف السياسية.