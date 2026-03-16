بيان مديرية شرطة أربيل: إلقاء القبض على قاتل الدكتور "دلير صالح" في غضون ساعات

أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الاثنين، عن تمكن قواتها من إلقاء القبض على المتهم بمقتل الأستاذ الجامعي (الدكتور دلير صالح) في محافظة ديالى، وذلك بعد ساعات قليلة من وقوع الجريمة.

وفي تفاصيل الحادثة، هرعت فرق الشرطة مباشرة إلى حي (آري - شورش) في مدينة أربيل إثر اندلاع حريق في أحد المنازل. وكشفت التحقيقات الأولية عن مقتل الدكتور (دلير صالح)، رئيس قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بجامعة صلاح الدين، حيث وُجدت جثته ومنزله متفحمين جراء الحرق.

وتمكنت قواتنا في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه به ويدعى (ز. ع. ح. ع)، من مواليد عام (2005) وهو من سكان محافظة ديالى. وبحسب المتابعات الفنية، تبين أن المتهم قام بعد تنفيذ جريمته بسرقة سيارة الضحية ومغادرة حدود مدينة أربيل في تمام الساعة (12:39) ظهراً.

وعلى الفور، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية الاتحادية ومديريتي شرطة كركوك وديالى، وبموجب قرار قاضي التحقيق، تم نصب كمين للمتهم وإلقاء القبض عليه مع السيارة المسروقة عند سيطرة (خان بني سعد) في محافظة ديالى، وذلك في تمام الساعة (5:30) من عصر اليوم نفسه.

هذا ويجري العمل حالياً على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم القاتل إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل.