منفذ "سيران بن" يعيد فتح أبوابه أمام المسافرين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية مجمع منفذ (سيران بن) الحدودي الدولي بين إقليم كوردستان وإيران، اليوم الاثنين 16 آذار 2026، بياناً أعلنت فيه استئناف تنقّل المسافرين حاملي الجوازات العراقية والإيرانية والأجنبية عبر المنفذ، اعتباراً من تاريخ اليوم (16 آذار 2026)، ليعود الوضع إلى ما كان عليه سابقاً.

وحول ساعات العمل، أشارت المديرية إلى أن المنفذ سيكون مفتوحاً لاستقبال المسافرين يومياً من الساعة (7:30) صباحاً وحتى الساعة (1:30) بعد الظهر.

مسيرةً إلى أن الحركة ستتوقف فقط في أيام الجمعة وأيام العطل الرسمية في جمهورية إيران الإسلامية، على أن تستأنف الحركة بشكل طبيعي في الأيام التي تلي العطلات.

ويقع المعبر بين مدينة بانه بمحافظة سنندج الإيرانية وبين محافظة السليمانية.