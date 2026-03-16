بغداد تندد باستهداف الحشد في الأنبار وتصفه بالاعتداء السافر على السيادة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة الوزراء والقوات المسلحة العراقية بشدة، اليوم الاثنين، الاستهداف الذي طال مقار وسيطرات تابعة للحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، واصفةً إياه بالعدوان "الغادر والجبان" الذي استهدف القوات الرسمية وهي تؤدي واجبها الوطني.

وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان رسمي، أن الحصيلة الأولية للاعتداء بلغت (8) قتلى و(7) جرحى من منتسبي الحشد الشعبي سقطوا جراء قصف استهدف سيطرة أمنية ومقار قريبة منها في القضاء الحدودي.

وشدد النعمان على الرفض القاطع لاستباحة دماء القوات الأمنية، مؤكداً أن الحشد الشعبي "قوة نظامية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وأن استهدافها يمثل اعتداءً سافراً على سيادة الدولة العراقية".

وأضاف البيان أن هذه الأفعال "لن تثني القوى الوطنية عن دورها في حماية تراب الوطن، ولن تزيدها إلا إصراراً على مواجهة مشاريع الإرهاب والتقسيم".

واختتم البيان بالتأكيد على أن دماء المقاتلين التي روت أرض العراق "ليست رخيصة ولن تكون محل تهاون"، مجدداً التزام الدولة بحماية أبنائها في المؤسسات العسكرية كافة.