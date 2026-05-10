شيروان دوبرداني لـ "كوردستان 24": الديمقراطي الكوردستاني سلم سير مرشحيه الذاتية للزيدي

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شيروان دوبرداني، عن تسليم السير الذاتية لمرشحي الحزب لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة إلى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي.

وفي لقاء مع نشرة أخبار "كوردستان 24"، اليوم الأحد 10 أيار 2026، أوضح دوبرداني أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيشغل حقيبتي الخارجية والإعمار والإسكان، بالإضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء في كابينة الزيدي، لافتاً إلى أن حصص الأطراف السياسية قابلة للتغيير خلال الساعات المقبلة بناءً على التوافقات.

آلية الاختيار وعقبة الوزراء السابقين

وأشار النائب إلى أن الحزب سلم أسماء وسيراً ذاتية لمرشحيه للمناصب الثلاثة المذكورة، مبيناً أن الآلية المتفق عليها تقضي بتقديم كل جهة سياسية ثلاث سير ذاتية لكل منصب، ليختار المكلف واحداً منها. وكشف دوبرداني أن الزيدي يرفض إعادة توزير أي من وزراء كابينة السوداني السابقة، وقد رفض بالفعل عدة أسماء، وهو ما تسبب في ظهور عقبات أمام استكمال التشكيلة الحكومية.

موعد جلسة منح الثقة

وبشأن موعد انعقاد جلسة البرلمان لمنح الثقة، قال دوبرداني: "هناك أنباء عن خلافات بين القوى السياسية، وفي حال حلها اليوم، فقد تُعقد الجلسة يوم الثلاثاء 12 أيار أو الأربعاء 13 أيار. أما في حال استمرار الخلافات، فسيتم تأجيل الجلسة إلى ما بعد عيد الأضحى، خاصة وأن عدداً كبيراً من النواب يستعدون لمغادرة البلاد لأداء مناسك الحج".

المهلة الدستورية

وحذر دوبرداني من أن تأجيل التصويت لما بعد عيد الأضحى قد يعرض التكليف للخطر، حيث ستنتهي المهلة الدستورية المحددة بـ 30 يوماً الممنوحة للزيدي، مما سيجعل مهمة تشكيل الحكومة غاية في الصعوبة.

يُذكر أن رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي كان قد سلم برنامجه الحكومي إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي يوم الخميس الماضي، 7 أيار، بانتظار حسم أسماء الكابينة الوزارية لتقديمها للتصويت. وينص الدستور العراقي على وجوب تقديم التشكيلة الوزارية والمنهاج الحكومي للبرلمان ونيل الثقة بالأغلبية المطلقة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف.