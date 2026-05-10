بشرط "سايتس" الدولية.. إقليم كوردستان يشدد إجراءات استيراد الحيوانات والنباتات الدخيلة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن ضوابط صارمة لاستيراد الحيوانات والنباتات والزواحف غير المحلية.

مؤكدة ضرورة امتثال المستوردين لاتفاقية "سايتس" الدولية المعنية بتنظيم التجارة بالكائنات النادرة والمهددة بالانقراض.

وفي تصريحٍ لـ كوردستان 24، أوضحت مسؤولة قسم البيئة الطبيعية في الهيئة، سولین سعدي، أن آلية الاستيراد تمر عبر تقديم طلب رسمي للهيئة في الإقليم، ليتم رفعه لاحقاً إلى العاصمة بغداد لغرض التدقيق والمطابقة مع القوائم الدولية المعتمدة.

مؤكدةً أن أي كائن لا يرد ذكره في قوائم المسموح به يُمنع دخوله فوراً ويُصنف كاستيراد غير قانوني.

وأضافت سعدي أن هذه الإجراءات لا تقتصر على عالم الحيوان فحسب، بل تمتد لتشمل النباتات الدخيلة أيضاً.

مشيرة إلى وجود تنسيق عالٍ مع وزارتي الصحة والزراعة لإخضاع كافة الشحنات للفحوصات البيطرية واللقاحات المطلوبة، مع فرض سقف محدد لعدد الرخص الممنوحة سنوياً.

وتهدف هذه الخطوات، بحسب الهيئة، إلى حماية التنوع البيئي في الإقليم والحفاظ على التوازن البيولوجي، ومنع دخول أنواع غريبة قد تشكل تهديداً للنظام البيئي المحلي أو تساهم في نقل الأوبئة.