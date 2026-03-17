الأمم المتحدة: 45 مليون شخص إضافيين قد يواجهون مجاعة حادة إذا استمرت حرب الشرق الاوسط

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)_ حذرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران/يونيو قد يُعرّض 45 مليون شخص إضافييين لخطر مجاعة حادة، ما يرفع عدد من يعانون الجوع في العالم إلى مستوى "كارثي".

وقال كارل سكاو نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مؤتمر صحافي بجنيف "إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط حتى نهاية حزيران/يونيو، فقد يدفع ارتفاع الأسعار 45 مليون شخص إضافيين إلى الجوع الحاد".

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى وصول درجات الجوع في العالم إلى مستوى قياسي غير مسبوق، وهو احتمال كارثي للغاية"، مشيرا إلى أن 319 مليون شخص يعانون راهنا انعدام الأمن الغذائي الحاد.

AFP