دزەیي يبحث التوترات الإقليمية والهجمات على إقليم كوردستان مع أربعة قناصل دوليين

أربيل (كورستان24)- استقبل مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين محسن دزەیي، اليوم الثلاثاء (17 آذار/مارس 2026)، في لقاءات منفصلة، أربعة دبلوماسيين دوليين، وهم: القنصل العام الهولندي "أدريان إيشلشتاين"، والقنصل العام للجمهورية التركية "إرمان توبتشو"، والقنصل الياباني "هيتوشي إيشيزوكا"، والقنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية "مكسيم روبين".

وخلال الاجتماعات الأربعة، استعرض دزەیي رؤية حكومة إقليم كوردستان حيال أبرز القضايا الراهنة على الساحة، وفي مقدمتها الصراعات التي تشهدها المنطقة، والهجمات بالطائرات المسيرة (الدرونز) التي تستهدف إقليم كردستان. كما تطرقت المباحثات إلى ملف عدم استئناف تصدير النفط، والإجراءات المتخذة في ضوء الموقف الرسمي لحكومة الإقليم.

وأكد دزەیي خلال لقاءاته أن موقف إقليم كوردستان واضح وثابت؛ وهو الرفض القاطع للانجرار أو أن يكون جزءاً من الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة. وأشار إلى أنه منذ بداية اندلاع التوترات، تعمدت فصائل مسلحة خارجة عن القانون في العراق استهداف مناطق متفرقة ومؤسسات رسمية، فضلاً عن المدنيين والبعثات الدبلوماسية في الإقليم، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين والقوات الأمنية.

وفي السياق ذاته، جدد مسؤول العلاقات الخارجية التزام إقليم كوردستان التام بحماية أمن وسلامة مقار البعثات الدبلوماسية العاملة فيه.

من جانبهم، شدد الدبلوماسيون الدوليون خلال اجتماعاتهم على الأهمية البالغة لخفض التصعيد والتوترات في المنطقة. وأجمعوا على إدانة واستنكار الهجمات التي تُشن على إقليم كوردستان تحت ذرائع مختلفة. كما جددوا تأكيد مواقف بلدانهم الداعمة للعمل والتنسيق الوثيق والمشترك مع إقليم كوردستان والعراق بأسره.