مسرور بارزاني: سنفعل كل ما يلزم لحماية كوردستان والهجمات غير مبررة

منذ 23 دقيقة

أربيل (كورستان24)- أعلن مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، خلال مؤتمر صحفي حول تطورات الأوضاع في المنطقة، جملة من المواقف والتصريحات بشأن التحديات الأمنية والاقتصادية.

وأكد بارزاني أن «شعب كوردستان نطمئنه بأننا سنبقى معاً في السراء والضراء»، مشدداً على أن «الهجمات على إقليم كوردستان لا مبرر لها على الإطلاق».

وأضاف أن الحكومة الاتحادية في العراق تتحمل مسؤولية إيقاف هذه الهجمات، معتبراً أن «الجهات التي تستهدف كوردستان هي جهات تتقاضى رواتب من الحكومة الاتحادية».

وأشار إلى أن حكومة الإقليم «ستفعل كل ما يلزم لحماية كوردستان»، موجهاً الشكر للحلفاء على دورهم في التصدي للهجمات، ومؤكداً في الوقت ذاته أن القوات الأمنية في الإقليم تعاملت مع التهديدات بمسؤولية.



