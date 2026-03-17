مسرور بارزاني: قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كوردستان نظراً للظروف الاستثنائية التي تُحدق بالبلاد

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، السماح باستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب الخاص بالإقليم في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للأوضاع الاستثنائية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس الحكومة في تدوينة على منصة إكس، أن القرار نابع من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق الجميع لتجاوز الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم ماضية في حواراتها مع الحكومة الاتحادية في بغداد لإزالة كافة العوائق والقيود المفروضة على حركة الاستيراد والتبادل التجاري في الإقليم.

وشدد مسرور بارزاني على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في الإقليم، بما يكفل بيئة آمنة تتيح لها استئناف عمليات الإنتاج بشكل فوري، مشيداً بالدور المحوري والدعم الذي قدمه الشركاء الأمريكيون لإنجاح هذه العملية والوصول إلى هذه التفاهمات.

يأتي هذا الإعلان كخطوة استراتيجية تهدف إلى حل الملفات المالية العالقة وتخفيف الضغوط الاقتصادية، بما يضمن تأمين حقوق مواطني إقليم كوردستان وعموم الشعب العراقي.