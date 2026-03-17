رئيس الحكومة يتلقّى اتصالاً هاتفياً من المبعوث الخاص للرئيس الأميركي

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 3/17، اتصالاً هاتفياً من السفير توم باراك، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى سوريا وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع العامة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة.

ونقل السفير توم باراك تحيات وتقدير الرئيس دونالد ترامب إلى رئيس الحكومة، مثمناً موقف رئيس الحكومة وإبداء استعداده للتعاون مع الحكومة الاتحادية من أجل استئناف تصدير النفط عبر تركيا.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحوارات مع الحكومة الاتحادية مستمرة، مؤكداً أنه وجّه فريق إقليم كوردستان بتقديم التسهيلات اللازمة لتصدير النفط خدمةً لمصلحة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

كما أضاف رئيس الحكومة: سنقوم بكل ما يلزم في هذا الصدد من أجل المصلحة العامة.

داعياً الولايات المتحدة إلى الاستمرار في ممارسة دورها كرقيب في المفاوضات الجارية بين أربيل وبغداد بشأن ملف الجمارك والحصار التجاري.

وفي الختام، شدد الجانبان على تطوير التعاون والتنسيق المستمر بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.