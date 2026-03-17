المبعوث الأميركي: التزام أربيل وبغداد بالمسار الدبلوماسي أثمر اتفاقاً "لا يُقدّر بثمن"

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، السفير توم باراك، عن دعم بلاده الكامل للاتفاق الأخير الذي توصلت إليه حكومتا بغداد وأربيل بشأن استئناف صادرات الطاقة، واصفاً التوقيت بـ "الحرج" والجهود بـ "الشجاعة".

وفي تدوينة له عبر منصة (X)، قدم باراك شكره العميق للجانبين في أربيل وبغداد على عملهما الدؤوب للوصول إلى هذا التفاهم، مؤكداً أن هذا الاتفاق سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الازدهار وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وأشاد المبعوث الأمريكي بما وصفه بـ "الشجاعة والتعاون الراسخ" والالتزام الواضح بالمسار الدبلوماسي الذي أظهرته أربيل وبغداد، مؤكداً أن هذه المواقف كانت "لا تُقدر بثمن" في ظل الظروف الراهنة.

وختم باراك تدوينته بتأكيد التزام الولايات المتحدة الأمريكية الثابت والكامل بدعم هذه الجهود الحيوية ومساندة الأطراف العراقية كافة لتجاوز مرحلة الأزمات وضمان استقرار ملف الطاقة.