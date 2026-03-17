وفد التفاوض في حكومة كوردستان يكشف تفاصيل اتفاق استئناف تصدير النفط

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وفد التفاوض في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن توصل أربيل وبغداد إلى اتفاق شامل يقضي باستئناف تصدير النفط من حقول الإقليم وحقول كركوك عبر خط أنابيب (الإقليم – جيهان) التركي، وذلك اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع عُقد بين الطرفين، أكد خلاله وفد الإقليم استعداد كوردستان الكامل لاتخاذ كافة الإجراءات التي تساهم في تعزيز إيرادات الخزينة العامة ومعالجة الأزمة المالية، انطلاقاً من المسؤولية الوطنية وضماناً لتأمين رواتب الموظفين والخدمات العامة في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

وتضمن الاتفاق، وفق بيانٍ لوفد التفاوض، تشكيل لجنة فنية وإدارية مشتركة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم للإشراف على عمليات التصدير، على أن تؤول كافة العوائد النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية. كما اتفق الجانبان على تفعيل إجراءات أمنية مشددة لحماية الحقول والمنشآت النفطية لضمان استدامة عمليات الضخ نحو الأسواق العالمية.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان صادر عن وفد التفاوض في حكومة إقليم كوردستان بشأن تصدير النفط

اليوم، 17 آذار 2026، عُقد اجتماع مشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، خُصص لبحث موضوع تصدير النفط من حقول كركوك واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر خط أنابيب الإقليم إلى ميناء جيهان التركي.

في مستهل الاجتماع، أكد وفد التفاوض في حكومة إقليم كوردستان، وفي إطار الشراكة الدستورية ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، الاستعداد الكامل للإقليم لاتخاذ أي إجراء أو خطوة من شأنها زيادة إيرادات الخزينة العامة ومعالجة الأزمة المالية، لا سيما في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة حالياً، وبهدف تأمين الرواتب والمعيشة والخدمات العامة.

وأبدت حكومة إقليم كوردستان موافقتها على تصدير نفط حقول كركوك بالتوازي مع نفط حقول الإقليم عبر خط أنابيب (الإقليم – جيهان).

ولهذا الغرض، اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لبدء الخطوات الفنية والإدارية اللازمة، تمهيداً لانطلاق تصدير النفط اعتباراً من يوم غد إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب الإقليم، على أن تعود عائدات النفط المصدر إلى الخزينة العامة الاتحادية.

كما اتفق الطرفان على اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية الحقول النفطية وضمان استمرار عمليات التصدير.

وتجدد حكومة إقليم كوردستان تأكيدها على أنها لن تدخر جهداً في اتخاذ أي خطوة ضرورية للتعاون ودعم الجهود الرامية إلى مواجهة الأزمات المالية في عموم العراق، بما يضمن توفير الإيرادات اللازمة للنفقات العامة وتأمين الرواتب والمعيشة والخدمات الأساسية.

وفد التفاوض في حكومة إقليم كوردستان

17 آذار 2026