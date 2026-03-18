هجوم جديد بمسيرة يصيب السفارة الأمريكية فجر الأربعاء ويشعل حريقاً في محيطها

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهدت العاصمة العراقية بغداد، فجر الأربعاء، تصعيداً أمنياً جديداً تمثل في هجوم بطائرة مسيرة استهدف السفارة الأمريكية، ترافق مع دوي انفجار عنيف هز المنطقة الخضراء. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل تسبب في اندلاع حريق في مجمع السفارة.

وفي تفاصيل الهجوم الأخير، أفاد مسؤول أمني بأن "طائرة مسيرة أصابت مبنى السفارة بشكل مباشر"، دون تقديم تفاصيل فورية عن حجم الخسائر. وفي المقابل، ذكر مصدر أمني ثانٍ أن المسيرة سقطت بالقرب من السياج الأمني المحيط بالسفارة.

ويأتي هذا التصعيد بعد وقت قصير من هجوم مزدوج بمسيرة وصاروخ استهدف السفارة مساء الثلاثاء، حيث أشار مصدر أمني إلى "فشل منظومة الدفاع الجوي في التصدي للطائرة المسيرة". وبينما لم يتضح ما إذا كانت تلك المسيرة قد سقطت داخل الحرم الشاسع للسفارة أو خارجه، أكدت مراسلة وكالة فرانس برس رصد اندلاع حريق عند أطراف السفارة من جهة نهر دجلة.

وفي سياق متصل، نجحت الدفاعات الجوية في مجمع مطار بغداد الدولي، مساء الثلاثاء، في اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف مركزاً للدعم اللوجستي تابعاً للسفارة الأمريكية.

وتعد هذه الهجمات امتداداً لسلسلة اعتداءات بدأت مساء الاثنين، حيث تعرضت السفارة لاستهدافين؛ الأول بأربعة صواريخ جرى اعتراضها، والثاني هجوم مشترك بالمسيرات والصواريخ. كما سجلت السلطات العراقية سقوط طائرة مسيرة يوم الاثنين فوق سطح فندق يرتاده دبلوماسيون، دون وقوع ضحايا.

من جانبه، أصدر اللواء صباح النعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، بياناً شديد اللهجة مساء الثلاثاء، دان فيه "تكرار الجماعات الخارجة عن القانون اعتداءاتها الآثمة" ضد السفارة الأمريكية.

ووصف النعمان هذه الهجمات بأنها "اعتداء إرهابي صارخ على سيادة العراق وهيبته"، مؤكداً أن الدولة لن تتردد في التصدي لأي طرف يحاول العبث بأمن العاصمة أو استغلال السلاح خارج إطار القانون، مشدداً على التزام القوات الأمنية بحماية البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية.