الوكالة الدولية للطاقة الذرية: سقوط صاروخ في موقع محطة بوشهر النووية دون وقوع أضرار إشعاعية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، أن إيران أبلغتها بسقوط صاروخ أو مقذوف متفجر في موقع محطة بوشهر النووية مساء يوم الثلاثاء، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي.

وأوضحت الوكالة، استناداً إلى المعلومات الرسمية التي تلقتها من الجانب الإيراني، أن المحطة لم تتعرض لأضرار إنشائية جسيمة، كما طمأنت بشأن سلامة جميع العاملين والموظفين داخل المنشأة.

من جانبها، أعربت شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية، المسؤولة عن تشغيل وتطوير أجزاء من المحطة، عن إدانتها الشديدة للهجوم، داعية إلى ضبط النفس والتهدئة. وقال رئيس الشركة في بيان رسمي: "نستنكر بشدة ما حدث، وندعو كافة الأطراف إلى بذل أقصى الجهود لتهدئة الأوضاع المحيطة بمحطة بوشهر وضمان أمنها".

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، نقلاً عن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، سقوط جسم متفجر في منطقة قريبة من المحطة النووية، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول مصدر الهجوم.

تُعد محطة بوشهر النووية من أبرز المنشآت الحيوية والحساسة في إيران؛ حيث بدأ العمل عليها في السبعينيات بواسطة شركة ألمانية، قبل أن تتولى روسيا استكمال بنائها وتشغيلها، وهي تشكل ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الإيراني.