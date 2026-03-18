الرياض تستضيف اجتماعاً وزارياً عربياً إسلامياً لبحث سبل تعزيز أمن المنطقة ومواجهة التصعيد الإيراني

أربيل (كوردستان24)- تستضيف العاصمة السعودية الرياض، مساء اليوم الأربعاء (29 رمضان 1447هـ الموافق 18 مارس 2026م)، اجتماعاً وزارياً تشاورياً يضم وزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، وذلك لتعزيز التنسيق المشترك حيال التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الاجتماع يهدف إلى تعميق التشاور وبحث سبل دعم أمن واستقرار المنطقة، في ظل التحركات الإقليمية والدولية الرامية لاحتواء تداعيات التصعيد العسكري المستمر منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت تواصل فيه إيران هجماتها الصاروخية وبالطائرات المسيرة التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، وهو ما دفع مجلس الأمن الدولي لإصدار القرار رقم 2817 في الحادي عشر من مارس الجاري، والذي أدان بأشد العبارات تلك الهجمات، معتبراً إياها خرقاً سافراً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

يُذكر أن القرار الأممي حظي بتأييد 136 دولة، وأكد بوضوح على حق الدول المتضررة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مطالباً طهران بالوقف الفوري لكافة أعمالها العدائية.