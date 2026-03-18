بدء تصدير نفط كركوك عبر أنبوب إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بدأت اليوم الأربعاء، 18 آذار 2026، في تمام الساعة 6:30 صباحاً، شركة نفط الشمال بتشغيل محطة "سارالو" رسمياً بهدف استئناف تصدير النفط عبر أنبوب نفط إقليم كوردستان الذي يصل إلى ميناء جيهان التركي.

وبحسب المعلومات، تبلغ القدرة الأولية للتصدير من هذه المحطة 250 ألف برميل نفط يومياً، ومن المقرر زيادة هذه الكمية في المراحل المقبلة.

جرت عملية استئناف التصدير بحضور المهندس عامر المهيري، المدير العام لشركة نفط الشمال، وممثل وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.

وتُعد هذه الخطوة إشارة هامة لاستئناف الأنشطة التصديرية وتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل في ملف الطاقة.

وأشارت مصادر ميدانية إلى أن المدير العام لنفط الشمال أشرف مباشرة على العملية، مما يعد إعلاناً رسمياً لعودة تدفق النفط عبر المسار الشمالي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات النفطية ورفع مستوى صادرات العراق في الفترة المقبلة.

وكان الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، 17 آذار 2026، عن عقد اجتماع مشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان، خُصص لموضوع تصدير النفط من حقول كركوك واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر أنبوب نقل نفط الإقليم إلى ميناء جيهان التركي.

وأشار الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان، في إطار الشراكة الدستورية ومن منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية، إلى الاستعداد الكامل للإقليم لاتخاذ أي إجراءات وخطوات تؤدي إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة ومعالجة الأزمة المالية، لا سيما في ظل الظروف الحساسة الراهنة التي تمر بها المنطقة، وذلك بهدف تأمين الرواتب والمعيشة والخدمات العامة.

كما ذُكر أن حكومة إقليم كوردستان أبدت موافقتها على تصدير نفط حقول كركوك، بالتوازي مع نفط حقول الإقليم، عبر أنبوب نفط الإقليم – جيهان.