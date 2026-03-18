مقتل ستة أشخاص في غارات إسرائيلية على أحياء سكنية في بيروت

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استهدفت غارات إسرائيلية منطقتين سكنيتين في قلب العاصمة اللبنانية بيروت في الساعات الأولى من صباح الأربعاء بلا تحذير مسبق، بحسب وسائل إعلام لبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستهدف جنوب البلاد.

وامتدت حرب الشرق الأوسط إلى لبنان في الثاني من آذار/مارس مع هجوم لحزب الله على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات ردا على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية أميركية على إيران.

وردت إسرائيل بغارات كثيفة على ضاحية بيروت الجنوبية ومناطق في قلب العاصمة علاوة على جنوب لبنان وشرقه وتوغل قواتها في مناطق بالجنوب.

وفي الساعات الأولى من الأربعاء، أفادت وسائل إعلام محلية عن استهداف شقة في منطقة زقاق البلاط المكتظة بالسكان والقريبة من مقر الحكومة وعدد من السفارات.

وأشارت إلى أن الضربة وقعت بالقرب من المكان الذي استهدف فيه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي فرعاً لجمعية "القرض الحسن" المالية المرتبطة بحزب الله في بيروت.

واستهدفت غارات منفصلة شقتين في منطقة البسطة السكنية المكتظة أيضا والتي كانت قد تعرضت لضربات إسرائيلية في الحرب السابقة بين إسرائيل وحزب الله عام 2024.

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس فرق الإنقاذ في موقع الحادث في منطقة البسطة حيث يبدو أن جدران الشقق في طابقين متجاورين قد تم تفجيرها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن حصيلة أولية بلغت ستة قتلى و24 جريحاً جراء الهجومين. وأضافت أن الجثث التي عُثر عليها في مواقع الهجومين ستخضع لفحص الحمض النووي لتحديد هوية أصحابها.

- إخلاءات في الجنوب -

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية عن غارات جوية إسرائيلية دمّرت مبنى في حي الباشورة في وسط بيروت أيضا، وذلك بعدما أصدر تحذيرا لإخلائه.

وأشارت خريطة مصاحبة للإنذار إلى أن المبنى المستهدف هو نفسه الذي قصفه الجيش الإسرائيلي الخميس الماضي.

وتقع منطقة الباشورة بجوار وسط بيروت التجاري حيث تتمركز العديد من الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية.

وأفادت وسائل إعلام محلية عن إطلاق نار في المنطقة لإيقاظ السكان الذين كانوا نائمين في ساعات ما قبل الفجر.

في جنوب لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات صباح الأربعاء لإخلاء قرى بالقرب من الحدود مع الدولة العبرية وفي المنطقة القريبة من مدينة صور الساحلية و"الانتقال إلى شمال نهر الزهراني"، وذلك تحسّبا لضربات عسكرية وشيكة.

وجاء ذلك بعد بعد ساعات من تحذير لإخلاء مدينة صور، وبعد إنذار آخر لإخلاء مبنى في قرية العاقبية في قضاء صيدا في جنوب البلاد.

إلى ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله.

وسمع مراسلو فرانس برس في بيروت دوي عدة انفجارات في وقت مبكر من صباح الأربعاء مع وقوع الضربات.

ومنذ بدء الحرب في الثاني من آذار/مارس، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 912 شخصا، بينهم 111 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما سجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم على سجلات النازحين، يقيم أكثر من 130 ألف شخص منهم في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.

AFP