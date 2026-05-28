أسعار النفط تقفز مجدداً إثر ضربات أميركية على أهداف إيرانية

أربيل (كوردستان24)- عادت أسعار النفط إلى الارتفاع خلال تعاملات يوم الخميس، مدفوعة بتجدد التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران، عقب إعلان الجيش الأميركي شن ضربات جديدة استهدفت مواقع إيرانية، مما وضع وقف إطلاق النار الهش بين الطرفين أمام اختبار حقيقي في وقت تسابق فيه الدبلوماسية الزمن لإنهاء النزاع.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت صعوداً بنحو 2% لتصل إلى 96.13 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.75% ليبلغ 90.23 دولاراً للبرميل. ويأتي هذا الانتعاش السعري بعد تراجع شهده السوق يوم الأربعاء، مدفوعاً بآمال التوصل إلى اتفاق ينهي الأعمال العدائية التي تسببت في تعطيل الملاحة بمضيق هرمز الاستراتيجي لعدة أشهر.

ميدانياً، كشف مسؤول أميركي عن تدمير أربع طائرات مسيرة إيرانية واستهداف مركز تحكم في مدينة بندر عباس جنوبي إيران. وفي المقابل، وبينما استبعد الحرس الثوري الإيراني نشوب حرب شاملة، أكد في تصريحات رسمية بقاء القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى للرد على أي هجوم.