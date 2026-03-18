بونجينو ينتقد موقف جو كينت من التهديد الإيراني: رأيه غير مبني على حقائق

أربيل (كوردستان24)- ردّ نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، دان بونجينو، على استقالة جو كينت وانتقاده للحرب على إيران، مؤكداً أن موقفه لا يستند إلى معلومات استخباراتية.

وفي حديثه على برنامج "ذا إنغراهام أنجل" على قناة فوكس نيوز، أقرّ بونجينو بخدمة كينت العسكرية، لكنه اعترض بشدة على استنتاجاته.

وقال بونجينو: "إن تاريخ جو الحافل بالخدمة العسكرية لا تشوبه شائبة، وتضحيته بعائلته أمر لا يُوصف. هذا لا يعني أن رأيه الحالي مبني على حقائق، لأنه ليس كذلك".

وكان كينت، الرئيس السابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قد استقال وزعم في رسالة أن إيران "لا تُشكّل تهديداً وشيكاً" للولايات المتحدة.

ورفض بونجينو هذا الادعاء، مستشهداً بمعلومات استخباراتية وتهديدات معروفة علناً مرتبطة بإيران.

وقال: "لقد اطلعت على كل شيء تقريباً". "وكيف توصلتم إلى استنتاج أن الإسرائيليين هم من فعلوا ذلك، وأنه لم يكن هناك أي تهديد وشيك؟ حقًا؟"

وأشار إلى قدرات إيران الصاروخية والنووية كدليل.

"ماذا عن الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وبرنامج الطائرات المسيّرة، و440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهتافاتهم المتكررة "الموت لأمريكا"؟" قال بونجينو. "هذا ما يُسمى دليلًا. في بعض الأوساط، نسمي ذلك، كما تعلمون، دليلًا."



المصدر: فوکس نیوز