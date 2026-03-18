مقتل شخصين قرب تل أبيب جراء هجوم صاروخي إيراني

أربيل (كوردستان24)- قتل شخصان جراء هجوم صاروخي إيراني استهدف مدينة تل أبيب، المركز التجاري لإسرائيل، وفق ما أفادت خدمة الاسعاف الإسرائيلية الأربعاء، في حين علقت شركة السكك الحديدية الوطنية عملياتها بسبب سقوط شظايا في إحدى المحطات.

وأفادت السلطات بأن الشظايا أصابت مواقع عدة في وسط إسرائيل خلال الهجوم الليلي الذي أدى إلى إنطلاق صافرات الإنذار في جميع أنحاء المنطقة، وذلك عقب يوم آخر من القصف الإسرائيلي المكثف على إيران ولبنان.

وقال المتحدث باسم الشرطة دين إلسدون إنه وفقا لتقييم أولي في رامات غان، وهي مدينة تقع على مشارف تل أبيب، فقد أصيب مبنى سكني بقنبلة عنقودية.

وتنفجر الذخائر العنقودية التي سبق أن اتهمت إيران وإسرائيل بعضهما البعض باستخدامها، في الجو وتنثر قنابل صغيرة على مساحة واسعة.

أضاف إلسدون أنها تسببت "بانهيار السقف على زوجين مسنين كانا في غرفتهما. وللأسف، لم يذهب هذان الزوجان إلى غرفة الأمان عندما انطلقت صافرات الإنذار، ونتيجة لذلك، وقعت هذه المأساة المؤسفة".

وقال أومير، أحد سكان المنطقة الذي اكتفى بذكر اسمه الأول "سمعنا دوي انفجارات متتالية... لم يكن انفجارا واحدا".

وأظهرت لقطات وكالة فرانس برس من موقع الحادث ضباط شرطة ورجال إنقاذ وعسكريين في شارع مغطى بالركام.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أنه تم العثور على جثتي شخصين في مكان الحادث.

وجاء في بيان صادر عن المسعفين "رأينا دخانا يتصاعد من مبنى تعرض لأضرار جسيمة وتناثر زجاجه".

وفي بني براك، وهي مدينة أخرى في منطقة تل أبيب، أصيب رجل بجروح طفيفة جراء الشظايا، حسبما ذكرت الخدمة الطبية.

- "انتقام" إيراني

وأظهرت صور نشرتها خدمة نجمة داود الحمراء الدمار والسيارات المشتعلة في مواقع متعددة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن خبراء تفكيك المتفجرات التابعين لها يعملون في عدة مواقع سقطت فيها شظايا ذخائر داخل منطقة تل أبيب.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الوطنية في بيان نشرته على الإنترنت أن الشظايا تسببت بأضرار في محطة تل أبيب الرئيسية، حيث جرى تعليق عمل القطارات مؤقتا في جميع أنحاء البلاد. وأفادت بأنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة لفرق قيادة الجبهة الداخلية داخل محطة قطار تظهر زجاجا محطما وبعض الأضرار التي لحقت بنوافذ القطارات.

وفي بيان منفصل، ذكرت قيادة الجبهة الداخلية أن فرق البحث والإنقاذ التابعة لها "تعمل في عدة مواقع بوسط إسرائيل".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان الأربعاء، أنه أطلق موجة صواريخ بالستية على وسط إسرائيل "انتقاما لدماء الشهيد الدكتور علي لاريجاني ورفاقه".

وكانت إسرائيل قد أعلنت الثلاثاء عن مقتل لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وأكدت طهران لاحقا نبأ مقتله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي برصد موجتين صاروخيتين إضافيتين على الأقل من إيران بعد الموجة الأولى، ما أدى إلى حالة تأهب في وسط إسرائيل وجنوبها، دون ورود تقارير فورية عن وقوع إصابات.

