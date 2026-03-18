إيران تُحمّل أمريكا مسؤولية هجماتها على مدن الخليج

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن الهجمات الإيرانية على المناطق الحضرية في الدول المجاورة "ليست خطأنا" لأن الولايات المتحدة سحبت قواتها من قواعدها العسكرية وأسكنتها في فنادق تلك المدن.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة الجزيرة بُثت يوم الأربعاء: "لم نقتصر على القواعد الرسمية للعدو. أينما تواجدت القوات الأمريكية، وأينما كانت منشآتها، استهدفناها".

وأضاف: "قد تكون بعض هذه المواقع قريبة من المناطق الحضرية، وهذا ليس خطأنا، بل خطأ أمريكا. لقد سحبوا قواتهم من قواعدهم العسكرية وأسكنوها في فنادق المدن؛ وبشكل عام، فإن سلوك الولايات المتحدة هو الذي أوصل المنطقة إلى هذا الوضع".

وكان سفير إيران لدى الأمم المتحدة في جنيف، علي بحريني، قد صرح سابقًا بأن إيران "تستهدف القواعد العسكرية فقط" وليس المواقع المدنية في دول الخليج العربي.

أضاف وزير الخارجية أن إيران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بل إلى إنهاء الحرب بشكل كامل وعلى جميع الجبهات.

وفيما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً خُمس نفط العالم، قال عراقجي إنه بعد انتهاء الحرب، يجب وضع بروتوكول جديد للمرور في هذا الممر المائي.

وأضاف: "نحتاج إلى وضع ترتيبات جديدة لمضيق هرمز، ولكيفية مرور السفن عبره في المستقبل بعد انتهاء الحرب، بحيث يمكن الحفاظ على الملاحة السلمية عبر هذا الممر المائي بشكل دائم وفق لوائح واضحة".

كما قلل عراقجي من أهمية اغتيال علي لاريجاني، كبير مسؤولي الأمن القومي، قائلاً إن إيران تتمتع "ببنية سياسية قوية"، وأن "وجود أو غياب فرد واحد لا يؤثر على هذه البنية".



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة