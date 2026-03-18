غارات أميركية وإسرائيلية على مناطق في أنحاء إيران

أربيل (كوردستان24)- قصفت إسرائيل والولايات المتحدة مناطق إيرانية من بينها طهران الأربعاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتعرضت مواقع للهجوم في محافظة لورستان ومدينة همدان، وكلاهما في غرب إيران، بالإضافة إلى محافظة فارس في الجنوب.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن "سبعة أشخاص قتلوا وأصيب 56 آخرون في هجوم أميركي صهيوني على مناطق سكنية في مدينة دورود" في محافظة لورستان.

لم يتسن لوكالة فرانس برس التحقق من الحصيلة بشكل مستقل.

وذكر موقع ميزان الإلكتروني التابع للسلطة القضائية أن غارات أميركية إسرائيلية استهدفت مبنى قضائيا في محافظة فارس.

