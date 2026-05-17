عبدي يلتقي بمدير منطقة كوباني إبراهيم مسلم

أربيل (كوردستان 24)- التقى قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، السبت، بمدير منطقة كوباني إبراهيم مسلم، بحثا ملفات خدمية وأمنية تتعلق بمدينة كوباني وريفها.

الاجتماع الذي عُقِد في مدينة الحسكة، شدد خلاله الجانبان على ضرورة تعزيز الجوانب الخدمية والأمنية في مدينة كوباني.

واستعرض عبدي خلال اللقاء الواقع الخدمي والأمني والإداري لمنطقة كوباني، وما مرت به المنطقة خلال الأشهر الفائتة.

من جانبه، طرح إبراهيم مسلم عدداً من المشاريع الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي في كوباني، إضافة إلى استعراض خطط وجدول أعمال يتعلق بخدمة المنطقة بشكل عام.

حضر اللقاء، الرئيس الأسبق لمقاطعة كوباني أنور مسلم ومدير مديرية الأمن الداخلي في كوباني مجد الدين الشيخ.

وتعليقاً على الاجتماع، قال قائد قسد في تدوينة على منصة إكس: لمسنا في رؤية السيد إبراهيم حرصاً واضحاً على خدمة أهالي كوباني وتنمية المنطقة، ونثمّن هذه الرؤية البنّاءة، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه.