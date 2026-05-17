أبو ظبي: السيطرة على حريق بمحيط محطة "براكة" إثر استهداف بمسيّرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، اليوم الأحد، عن نجاح فرق الطوارئ في السيطرة على حريق اندلع بمولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك عقب استهدافه بطائرة مسيرة.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، مشددة على أن الحريق لم يسفر عن أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية في المنطقة.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان أمن الموقع والمناطق المحيطة، مع استمرار المتابعة الحثيثة لموافاة الجمهور بأي مستجدات فور توافرها.

من جانبها، أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (FANR) أن الحادث لم يؤثر على سلامة المحطة النووية أو الجاهزية التشغيلية لأنظمتها الأساسية.

لافتةً إلى أن جميع محطات براكة تعمل كالمعتاد وبكفاءة تامة دون أي انقطاع في تزويد الشبكة بالطاقة.