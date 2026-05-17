بسبب "عضة" راكب.. طائرة تابعة لشركة "كانتاس" تهبط اضطرارياً في بولينيزيا

أربيل (كوردستان 24)- اضطرت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" إلى تغيير مسار إحدى رحلاتها الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة، بعد وقوع حادثة اعتداء عنيف أثارها أحد الركاب على متن الطائرة، شملت قيامه بعضّ أحد أفراد طاقم الضيافة.

وكانت الرحلة المنطلقة من ملبورن نحو مدينة دالاس الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، قد حوّلت مسارها للهبوط اضطرارياً في "بابيتي"، عاصمة بولينيزيا الفرنسية، للتعامل مع الراكب الذي وصفته التقارير بـ "المشاغب".

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية "ABC"، فقد تدخل عدد من الركاب للسيطرة على الرجل وتقييد حركته بعد اعتدائه الجسدي على الطاقم.

وفور هبوط الطائرة، ألقت السلطات المحلية في بولينيزيا القبض على المسافر لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، فيما أعلنت شركة "كانتاس" إدراجه رسمياً على القائمة السوداء وحرمانه من السفر على متن كافة رحلاتها مستقبلاً.

وفي تعليق له اليوم الأحد، أكد متحدث باسم الشركة أن سلامة الركاب وأطقم العمل تقع في قمة أولويات المؤسسة.

مشدداً على سياسة "عدم التسامح المطلق" تجاه أي سلوك يهدد أمن الرحلات أو يثير الفوضى في الأجواء، وفق ما نقلته فرانس برس.