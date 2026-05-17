الزيدي يستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، علي فالح الزيدي، اليوم الأحد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث قدم التهنئة لسيادته بمناسبة نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية توحيد المواقف والرؤى لدعم الحكومة ومساندتها وتنفيذ برنامجها وخططها لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية والخدمية وبما يحقق التنمية الشاملة.

كما جرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تضافر جهود القوى السياسية الوطنية لإكمال التشكيلة الحكومية وتمكينها من اداء دورها، من اجل تجاوز التحديات الراهنة وتأمين مصلحة العراق وشعبه.