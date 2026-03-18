بينهم مسؤول بقناة المنار.. 12 قتيلاً في غارات إسرائيلية على بيروت

أربيل (كوردستان 24)- استهدفت غارات إسرائيلية مباني في قلب العاصمة اللبنانية بيروت الأربعاء، معظمها بلا إنذارات مسبقة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا بينهم مدير البرامج السياسية بقناة المنار التابعة لحزب الله.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان مطلع الشهر الجاري بإطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل المرشد الإيراني في هجمات إسرائيلية أميركية في إيران.

وردت إسرائيل بغارات كثيفة على أنحاء متفرقة، أسفرت عن مقتل 968 شخصا، بينهم 116 طفلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، فيما نزح أكثر من مليون شخص.

واستهدفت الغارات ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في بيروت، أدى إلى مقتل 12 شخصا وإصابة 41 بجروح بحسب وزارة الصحة، وفق ما نقلته فرانس برس.

ولم يسبق الغارة على حيّ زقاق البلاط إنذار إخلاء، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنها وقعت بالقرب من مبنى يضمّ فرعا لجمعية "القرض الحسن" المالية المرتبطة بحزب الله استهدفت الأسبوع الماضي.

ومن بين القتلى في حي زقاق البلاط مدير البرامج السياسية بقناة المنار التابعة لحزب الله، محمد شري وزوجته، حسبما أفادت القناة التي أشارت كذلك إلى إصابة أبنائه وأحفاده بجروح ونقلهم إلى المستشفى.

وشدد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن استهداف "الإعلاميين يُشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".