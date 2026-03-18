السعودية تعلن اعتراض مسيّرة كانت تستهدف معملاً للغاز بالمنطقة الشرقية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع السعودية الأربعاء تدمير مسيّرة حاولت الاقتراب من أحد معامل الغاز في المنطقة الشرقية من البلاد.

وأوضحت الوزراة في بيان "اعتراض وتدمير مسيّرة حاولت الاقتراب من أحد معامل الغاز بالمنطقة الشرقية، وعملية الاعتراض والتدمير لم ينتج عنها أي أضرار".

وتعرضت مناطق ومواقع في السعودية، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت للطاقة والحي الدبلوماسي في العاصمة، لهجمات مصدرها إيران منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية في 28 شباط/فبراير.