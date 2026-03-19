ترامب يهدد إيران بتدمير حقل "بارس الجنوبي" بالكامل ويبرئ قطر من الهجوم الإسرائيلي

أربيل (كوردستان24)- في تصعيد غير مسبوق للتوترات الإقليمية، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير حقل "بارس الجنوبي" الإيراني للغاز بشكل كامل وباستخدام "قوة هائلة"، في حال أقدمت طهران مجدداً على استهداف منشآت الطاقة أو مهاجمة دول وصفها بـ "البريئة" مثل دولة قطر.

وجاءت تهديدات ترامب في أعقاب ضربة إسرائيلية استهدفت جزءاً محدوداً من حقل "بارس الجنوبي". وفي توضيح لموقف واشنطن، أكد ترامب يوم الأربعاء عبر منصة "تروث سوشال" أن إسرائيل هي من نفذت الهجوم بشكل منفرد، نافياً أي علم مسبق للولايات المتحدة بهذه العملية، كما شدد على أن قطر لم تكن متورطة فيها بأي شكل من الأشكال ولم تكن لديها أدنى فكرة عن وقوعها.

وتأتي هذه التصريحات بعد رد إيراني استهدف منشأة للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر، وهي الخطوة التي وصفها ترامب بأنها "غير مبررة"، محذراً من تداعيات خطيرة لأي تصعيد إضافي يمس بأمن المنطقة.

وفيما أكد الرئيس الأميركي عدم رغبته في الانزلاق نحو تصعيد واسع قد يؤدي إلى دمار طويل الأمد، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن أي تهديد لإمدادات الطاقة العالمية أو استهداف للبنية التحتية الحيوية سيُقابل برد قوي وحاسم من قبل الولايات المتحدة.