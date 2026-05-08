أكسيوس: قطر تدير "مساراً سرياً" بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب

أربيل (كوردستان 24)- كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن كواليس حراك دبلوماسي رفيع المستوى تشهده العاصمة الأمريكية واشنطن، يهدف إلى وضع حد للصراع العسكري المحتدم في المنطقة منذ نهاية شباط الماضي.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، عقد اجتماعاً مغلقاً في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتركزت المباحثات حول تقييم نتائج "القناة السرية" التي تديرها الدوحة منذ أسابيع بين واشنطن وطهران، سعياً للتوصل إلى صيغة نهائية لاتفاق شامل ينهي الحرب.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن الدوحة تلعب دوراً استراتيجياً في تقريب وجهات النظر عبر مسارات وساطة غير معلنة، تهدف إلى إيجاد تفاهمات مشتركة توقف نزيف الصراع الذي اندلع في الثامن والعشرين من شباط 2026، والذي طالت تداعياته الأمنية مختلف دول المنطقة، بما في ذلك التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها الأجواء القطرية.

يأتي هذا اللقاء ليعكس جدية المساعي الدولية في احتواء التصعيد، وسط آمال بأن تنجح الوساطة القطرية في تحويل التفاهمات السرية إلى اتفاق معلن يضمن استقرار المنطقة وإنهاء العمليات العسكرية الجارية.