واشنطن توجه تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة العراقية القادمة

أربيل (كوردستان 24)- وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة إلى الحكومة العراقية المرتقب تشكيلها، مؤكدة رفضها القاطع لمنح أي دور أو تمثيل للجماعات المسلحة الخارجة عن القانون في الكابينة الوزارية الجديدة.

ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، وصفه للحدود الفاصلة بين مؤسسات الدولة العراقية وتلك الجماعات بأنها أصبحت "ضبابية وغير واضحة".

مطالباً رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، بضرورة قطع كافة الروابط مع الفصائل المسلحة لضمان شرعية واستقرار حكومته.

وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة صدور إعلان رسمي وصريح من الحكومة المقبلة ينأى بنفسه عن هذه الفصائل، مؤكداً أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال جزءاً من هيكلية الدولة.

تأتي هذه الضغوط الدبلوماسية في أعقاب تصعيد أمني غير مسبوق؛ حيث كشفت واشنطن عن تعرض مصالحها ومؤسساتها في العراق لأكثر من 600 هجوم مسلح في الفترة ما بين نهاية شباط الماضي وحتى سريان هدنة الثامن من نيسان 2024.

وباتت قضية "السلاح المنفلت" وتغول الميليشيات التي تعمل خارج إمرة القائد العام للقوات المسلحة، تشكل التحدي الأبرز أمام استقرار العراق في عام 2026، وسط تهديدات أمريكية متكررة بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على بغداد في حال فشلها في حل تلك الجماعات أو احتواء أنشطتها المهددة للأمن الإقليمي.