مصادر: الزيدي يتمسّك ببقاء طيف سامي وعلي العلاق في منصبيهما

أربيل (كوردستان 24)- دخلت مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مرحلة الحسم، حيث قدم رئيس الوزراء المكلف، علي الزيدي، منهاجه الوزاري إلى رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، وسط أنباء عن تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لجلسة التصويت على الكابينة الجديدة.

وكشفت تقارير صحفية عن رغبة الزيدي في الإبقاء على وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق في منصبيهما، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الملف المالي والنقدي تحت إشرافه المباشر.

في المقابل، تبرز عقبة "المناصب المستحدثة" كأحد نقاط الخلاف الرئيسية، حيث تسعى قوى سياسية لفرض تعيين 4 نواب لرئيس الوزراء خارج الاستحقاقات السيادية التقليدية، وهو ما يراه مراقبون محاولة لـ "ترضية الأطراف" على حساب كفاءة الجهاز التنفيذي.

وعلى الصعيد البرلماني، تسابق الحكومة المكلفة الزمن لتأمين النصاب القانوني؛ إذ تشير المعلومات إلى حسم 15 حقيبة وزارية من أصل 21، وسط مخاوف من دخول البلاد في "فراغ قانوني" مع اقتراب سفر نحو 150 نائباً لأداء فريضة الحج، مما دفع الزيدي إلى تسريع إجراءات عرض تشكيلته الوزارية لضمان نيل الثقة قبل منتصف الأسبوع المقبل.