وزير الخزانة الأميركي: واشنطن قد تعفي شحنات نفط إيرانية قيد النقل من العقوبات

اربيل (كوردستان24) - قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الخميس إن واشنطن قد ترفع العقوبات عن شحنات نفط إيرانية مخزنة في ناقلات، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس" أن الحكومة الأميركية قد تلجأ أيضا إلى ضخ كميات إضافية من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية.

وكانت الولايات المتحدة سمحت مؤخرا بشكل مؤقت ببيع نفط روسي خاضع للعقوبات كان في عرض البحر، مع اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط عقب الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران.