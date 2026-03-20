رئيسة فنزويلا بالوكالة تجري تعديلا شاملا في القيادة العليا للجيش

منذ 44 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- استبدلت رئيسة فنزويلا بالوكالة ديلسي رودريغيز القيادة العليا للجيش بكاملها الخميس، وذلك غداة إقالة وزير الدفاع.

وكتبت رودريغيز على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي "أعلن للشعب تعيين أعضاء القيادة العليا الجديدة للجيش والذين سيرافقون رئيس الأركان الجنرال غوستافو غونزاليس لوبيز"، وزير الدفاع الجديد. وتتولى رودريغيز السلطة منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو على يد القوات الأميركية.

وقبل تعيينه وزيرا، كانت رودريغيز قد عيّنت غونزاليس لوبيز في كانون الثاني/يناير رئيسا للحرس الرئاسي ومديرية مكافحة التجسس.

ويخلف غونزاليس لوبيز الجنرال فلاديمير بادرينو، الحليف المقرب لمادورو، الذي شغل منصب وزير الدفاع منذ عام 2014، مسجلا بذلك أطول فترة خدمة في هذا المنصب.

يشمل هذا التعديل الوزاري أيضا الجنرال دومينغو هيرنانديز لاريس، الرجل الثاني في قيادة القوات المسلحة والذي سيحل محله اللواء رافائيل برييتو مارتينيز، المفتش العام للجيش.

وتتولى ديلسي رودريغيز منصب الرئيسة المؤقتة لفنزويلا منذ سقوط مادورو في أوائل كانون الثاني/يناير، وتحكم تحت ضغط من الولايات المتحدة التي أعادت معها العلاقات الدبلوماسية.

وفي أسابيعها الأولى في السلطة، أقرت إصلاحا لقانون الموارد النفطية، ما فتح القطاع أمام المستثمرين من البلدان الأجنبية ومن القطاع الخاص، وأصدرت قانون عفو يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين.

AFP