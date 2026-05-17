أنباء عن لقاء بين مظلوم عبدي وأوجلان تثير ردود فعل واسعة

أربيل (كوردستان 24)- أثارت الأنباء المتداولة حول لقاء سري جرى بين مظلوم عبدي وعبد الله أوجلان ردود فعل متباينة داخل الحزب الحاكم في تركيا، حيث وُضع شرط "إلقاء السلاح" كركيزة أساسية لأي خطوة جديدة.

وقد انتشرت أنباء عن لقاء سري بين مظلوم عبدي، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وعبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK) المعتقل في جزيرة إيمرالي، مما أثار ردود فعل وقلقاً متفاوتاً داخل حزب العدالة والتنمية (AKP).

وبحسب معلومات تداولتها الصحف التركية، فإن قائد قوات سوريا الديمقراطية وإلهام أحمد قاما بزيارة سرية إلى إيمرالي في شهر آذار/مارس الماضي. وهناك، وجه أوجلان انتقادات حادة لهما، وأبلغهما بأنه توصل إلى اتفاق مع الدولة التركية، وأنه يتعين عليهما أيضاً التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية.

وتُنظر إلى هذه الأنباء داخل الأوساط السياسية لحزب العدالة والتنمية كإشارة إلى احتمالية حدوث تغيير في العملية السياسية، ومع ذلك، يتمسك مسؤولو الحزب بشرط صارم، مؤكدين أنه لن يتم اتخاذ أي خطوة جديدة في العملية ما لم تضع جميع القوى المسلحة سلاحها بشكل كامل.

ويرى الحزب الحاكم في تركيا أنه من المستحيل أن تنتقل العملية إلى مرحلة جديدة دون تنفيذ شرط إلقاء السلاح، وفي الوقت ذاته، لن يتم تقديم أي تسهيلات قانونية للجماعات المسلحة، وستواصل الدولة الثبات على موقفها الواضح.

يأتي ذلك في وقت صرح فيه مظلوم عبدي، خلال مقابلة صحفية في الأيام القليلة الماضية، بأنه من المحتمل أن يزور تركيا قريباً ويلتقي بأوجلان في جزيرة إيمرالي.

يُذكر أن "عملية السلام الجديدة" بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2024 بمبادرة من "دولت بهجلي"، رئيس حزب الحركة القومية (MHP)، عندما دعا عبد الله أوجلان إلى إعلان حل حزب العمال الكردستاني.

وفي 27 شباط/فبراير 2025، أعلن أوجلان نداءً تاريخياً لإنهاء استراتيجية الكفاح المسلح وحل حزب العمال الكردستاني. وفي هذا الإطار، قرر الحزب في مؤتمره الثاني عشر المنعقد بين 4 و5 أيار/مايو 2025، إنهاء وجوده التنظيمي.