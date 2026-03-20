محافظ كركوك: منعنا استخدام أراضي المحافظة منطلقاً للهجمات ضد إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد محافظ كركوك، ريبوار طه، اليوم الجمعة، أن اللجنة الأمنية العليا في المحافظة اتخذت إجراءات حازمة لمنع استخدام أراضي كركوك كمنطلق لأي اعتداءات تستهدف مدن إقليم كوردستان، مشدداً على العمل الجاد لضمان استقرار المحافظة وحماية جيرانها.

تنسيق أمني لمنع التهديدات

وقال ريبوار طه في مقابلة خاصة مع "كوردستان 24": "بصفتنا رئيس اللجنة الأمنية العليا، عملنا بشكل جدي لتأمين المحافظة، ونفذنا خطة أمنية محكمة خلال شهر رمضان نجحنا من خلالها في منع كركوك من أن تصبح مصدر تهديد لمدن إقليم كوردستان".

وأضاف طه: "لقد منعنا بشكل قاطع انطلاق أي طائرات مسيرة أو هجمات صاروخية من داخل الحدود الإدارية لكركوك باتجاه الإقليم"، مؤكداً أن حماية التوازن الأمني بين الجانبين تمثل أولوية قصوى للإدارة الحالية.

تزامن المناسبات وقيم التعايش

وأشار المحافظ إلى أن كركوك شهدت هذا العام تزامن عدة مناسبات قومية ودينية، منها عيد الفطر المبارك، وذكرى انتفاضة كركوك، وأعياد نوروز، مؤكداً أن الإدارة حرصت على تعزيز مبدأ التعايش السلمي بين جميع المكونات، مع الالتزام بحماية أرواح وممتلكات المواطنين دون تمييز وبما يحفظ خصوصية كل مكون.

مواجهة التحديات الإقليمية

وحول الأوضاع المتوترة في المنطقة، أوضح ريبوار طه أن الخطط الأمنية ستستمر بفاعلية عالية نظراً لعدم تلاشي المخاطر بشكل كامل، مبيناً أن هناك تنسيقاً وثيقاً بين كافة القوى الأمنية والعسكرية لضمان إبعاد كركوك عن أي صراعات أو اضطرابات إقليمية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تجاذبات أمنية، مما يعزز من أهمية الدور الذي تلعبه إدارة كركوك في الحفاظ على استقرار "عراق مصغر" يجمع كافة المكونات.