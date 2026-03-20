خطوة رقمية جديدة في العراق.. إضافة الأطفال للبطاقة التموينية إلكترونيًا

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة التجارة العراقية، اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026، تفعيل خدمة إضافة الأطفال دون سن 12 عامًا إلى نظام البطاقة التموينية الإلكترونية، مؤكدة أن الخدمة باتت متاحة في جميع فروعها داخل بغداد.

وأوضح مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة، طالب حسن نعمة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتحديث خدمات البطاقة التموينية وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة.

وأضاف أن الوزارة ماضية في تعميم هذه الخدمة تدريجيًا على باقي فروع البطاقة التموينية في عموم المحافظات، ضمن خطة مرحلية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وضمان وصول الاستحقاقات إلى جميع المستفيدين، بما يوفر خدمات أسرع وأكثر سهولة للمواطنين.