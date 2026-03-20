محافظ أربيل يكشف موعد عودة الكهرباء إلى وضعها الطبيعي

اربيل (كوردستان24) - أعلن أوميد خوشناو، محافظ أربيل، اليوم الجمعة 20 آذار/مارس 2026، أن اندلاع الحرب في المنطقة أدى إلى توقف إنتاج الغاز، ما انعكس بشكل مباشر على تقليص ساعات تزويد المواطنين بالكهرباء.

وأوضح خوشناو، في مؤتمر صحفي، أن خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة التي وفرتها حكومة إقليم كوردستان ستعود إلى وضعها الطبيعي بعد انتهاء الحرب، مؤكدًا استمرارها بشكل منتظم، مع العمل على شمول المناطق والأحياء التي لم تستفد منها حتى الآن فور استقرار الأوضاع.

وفيما يتعلق بنقص الغاز المنزلي، أشار إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للحد من تأثيرات الأزمة على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن الجهود مستمرة لتجاوز هذه المرحلة وتقليل تداعياتها قدر الإمكان.