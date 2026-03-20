الرئيس بارزاني يهنئ الكوردستانيين بحلول عيد نوروز ويؤكد: هو بشرى لبداية جديدة

اربيل (كوردستان24) - هنأ الرئيس مسعود بارزاني، اليوم، الكوردستانيين في الداخل والخارج بحلول أعياد نوروز والسنة الكوردية الجديدة، معتبراً إياها محطة لتجديد الأمل. وفي ظل التوترات الإقليمية، أطلق الرئيس بارزاني دعوة صريحة للأطراف السياسية للعمل المشترك وتغليب مصالح الوطن لحفظ أمن واستقرار كوردستان.

إليكم نص الرسالة:

رسالة الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة عيد نوروز

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد نوروز وحلول السنة الكوردية 2726، أتقدم بالتهنئة إلى عوائل الشهداء الأبرار، والبيشمركة الأبطال، وجميع الكوردستانيين الأعزاء داخل الوطن وخارجه. كما أهنئ جميع شعوب المنطقة والعالم التي يُعدّ نوروز جزءاً من ثقافتها وتاريخها. متمنياً للجميع عاماً مليئاً بالسعادة والمسرّات.

لقد كان نوروز بالنسبة لشعب كوردستان دائماً بشرى لبداية جديدة وأمل متجدد، ورمزاً للانتصار على الظلم والمِحَن. وقد ترسّخ هذا المعنى بجذور متأصلة في تاريخ شعب كوردستان كقيمة ثقافية ثريّة تعبّر عن الاستمرار في المثابرة والنضال من أجل بلوغ الحرية والسلام.

يأتي نوروز هذا العام متزامناً مع الكثير من التغيّرات والتعقيدات والتوترات في منطقتنا والعالم عموماً. وفي هذا الظرف الحساس والتاريخي، تتجلّى الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة تنسيق وتعاون القوى السياسية فيما بينها، والعمل معاً لدعم مصالح وطننا وتعزيز أمنه واستقراره.

آمل أن يكون نوروز هذا العام بداية لتحقيق المزيد من التلاحم والأخوّة بين الأطراف السياسية، وأن يحتفل شعب كوردستان العزيز بهذا العيد وسائر الأعياد بسعادة وهناء. كما أتمنى أن تنعم شعوب المنطقة بالعيش في سلام وطمأنينة بعيداً عن الحروب والتوترات والاضطرابات.

نوروزكم مبارك، ودمتم بخير وسعادة

مسعود بارزاني

29 رَشَمه 2725 كوردي

20 آذار 2026 ميلادي