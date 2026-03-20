نيجيرفان بارزاني: حماية الكيان الدستوري أولوية قصوى لمواجهة مخاطر الحرب في المنطقة

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، رسالة تهنئة شاملة إلى الشعب الكوردي والكوردستانيين في كافة أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد نوروز القومي ورأس السنة الكوردية الجديدة، مؤكداً أن نوروز يمثل "نداءً مستمراً لعدم الاستسلام" في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية.

نوروز.. رمز الصمود والحرية

واستهل نيجيرفان بارزاني رسالته بتقديم التهاني لعوائل الشهداء وقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية، واصفاً نوروز بأنه "تعبير عميق عن تاريخ حافل بالنضال"، ورمز لانحسار الظلام وتجدد الحياة. وأكد أن "شعلة الحرية في وجدان الكورد لا يمكن لأي قوة أو سلاح إطفاؤها".

حماية المكتسبات والكيان السياسي

وشدد رئيس الإقليم على ضرورة التكاتف لحماية المكتسبات الدستورية، قائلاً: "علينا أن نحفظ النظام الفيدرالي والكيان السياسي لإقليم كوردستان صامداً وقوياً، فهو ثمرة دماء الشهداء وسنين طويلة من النضال"، داعياً إلى مواجهة التحديات بـ"إرادة نوروزية" صلبة.

تحذير من تداعيات الحروب الإقليمية

وفيما يخص الوضع الإقليمي، أشار إلى أن المنطقة تمر بظروف "حساسة ومعقدة" حيث تلوح مخاطر الحرب وتداعياتها من كل جانب، مؤكداً أن المسؤولية التاريخية تفرض على الجميع العمل لتجنيب إقليم كوردستان والعراق هذه التعقيدات، مشدداً على أن "إرادة السلام هي القوة الأعظم لبناء مستقبل مستقر".

العلاقة مع بغداد: الدستور هو الضمانة

وحول العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني أن تعزيز التنسيق بين أربيل وبغداد والتطبيق الحقيقي للدستور والنظام الفيدرالي هو "الضمانة الوحيدة لعراق قوي ومستقر"، مجدداً التزام الإقليم بكونه عامل أمن واستقرار ومده يد الصداقة والتفاهم للجميع.

توجيهات للمواطنين: السلامة والبيئة

واختتم رسالته بتوجيه نداء إلى المواطنين بضرورة توخي "أقصى درجات الحذر" خلال احتفالاتهم، والالتزام بإرشادات المرور والجهات المعنية حفاظاً على أرواحهم، خاصة في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة. كما دعا إلى حماية بيئة وطبيعة كوردستان، معتبراً ذلك "واجباً وطنياً ودليلاً على التحضر".