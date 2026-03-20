الرئيس مسعود بارزاني ومسرور بارزاني يوقدان شعلة "نوروز" من قلعة أربيل التاريخية

أربيل(كوردستان24) - أوقد الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الجمعة، شعلة عيد "نوروز" من فوق قلعة أربيل التاريخية، وسط أجواء احتفالية جسدت معاني الحرية والتجدد لدى الشعب الكوردي.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، وجه رئيس الوزراء مسرور بارزاني أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيدي "نوروز" والفطر المبارك إلى " الرئيس مسعود بارزاني"، وإلى قوات البيشمركة البطلة، وعوائل الشهداء الشامخة، وعموم أبناء شعب كوردستان.

وأكد مسرور بارزاني في كلمته أن شعب كوردستان أثبت عبر التاريخ صموده بوجه الظلم والطغيان، ولم ينحنِ يوماً أمام أي محاولات لكسر إرادته، قائلاً: "يحدونا الأمل اليوم، وفي ظل القيادة الحكيمة للرئيس مسعود بارزاني، أن يواصل شعب كوردستان الأبي مسيرة انتصاراته ووقوفه شامخاً ضد كل من يحاول النيل من حقوقه".

وأضاف رئيس الحكومة: "نتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً لشعبنا، مستندين في ذلك إلى توجيهات الرئيس بارزاني، وبسالة وسواعد قوات البيشمركة، والصمود الأسطوري لشعبنا".

وفي ختام كلمته، أعرب مسرور بارزاني عن شكره وامتنانه العميق لصبر وصمود مواطني الإقليم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات واضطرابات، مؤكداً: "نحن نسعى بكل إمكانياتنا لحماية كوردستان، والنأي بها بعيداً عن أتون الحروب والفوضى، لتبقى واحة للأمن والاستقرار".