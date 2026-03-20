رئيس حكومة إقليم كوردستان في مراسم إيقاد شعلة نوروز: نمضي بخطى واثقة نحو آفاق أكثر إشراقاً

أربيل (كوردستان24)- شهدت قلعة أربيل التاريخية، مساء اليوم الجمعة 20 آذار (مارس) 2026، وبحضور الرئيس مسعود بارزاني ورئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مراسم إيقاد شعلة عيد نوروز.



وفي كلمة له بهذه المناسبة، رفع رئيس الحكومة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبتي عيد الفطر ونوروز إلى الرئيس بارزاني وعموم شعب كوردستان، وخصَّ بالذكر البيشمركة وعوائل الشهداء والمؤنفلين الأبرار.



وأكد رئيس الحكومة في سياق كلمته، أن شعب كوردستان، وعبر مراحل التاريخ ومحطاته، قد اقترن نضاله بمقارعة الظلم والاستبداد، ولم يثنه بطش الطغاة عن نيل حريته، معرباً عن ثقته بأن شعب كوردستان الأبي، وبقيادة الرئيس بارزاني، سيظل شامخاً ومنتصراً في وجه الظلم والطغيان.



كما أشار إلى أن تطلعات أبناء كوردستان في ظل قيادة الرئيس بارزاني، وبسالة البيشمركة وصمود المواطنين، ستجعل من مستقبل كوردستان أكثر إشراقاً وازدهاراً.



ووجه رئيس الحكومة تحية إجلال وتقدير لشعب كوردستان على صموده، ولا سيّما في خضم الظروف الراهنة وما تشهده المنطقة من صراعات، وقال: "نبذل قصارى جهودنا لتحصين كوردستان وحمايتها والنأي بها عن شرر الحروب، ونحن على يقين، بعون الله تعالى، أننا نمضي بخطى واثقة نحو آفاق أكثر إشراقاً".