من قلعة أربيل التاريخية.. الرئيس بارزاني يوقد شعلة "نوروز" إيذاناً ببدء العام الكوردي الجديد

أربيل (كوردستان24)- وسط أجواء احتفالية مهيبة وحضور جماهيري غفير، شارك الرئيس مسعود بارزاني، مساء اليوم الجمعة، في مراسم إيقاد شعلة "نوروز" في قلب العاصمة أربيل، إيذاناً بحلول رأس السنة الكوردية الجديدة.

وجرت المراسم الرسمية فوق قمة قلعة أربيل التاريخية، بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونخبة من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، بالإضافة إلى حشود كبيرة من المواطنين الذين تجمعوا للاحتفاء بهذه المناسبة القومية العريقة.

وقام الرئيس مسعود بارزاني بإيقاد شعلة نوروز، التي ترمز تاريخياً لدى الشعب الكوردي إلى الحرية والانبعاث والانتصار على الظلم، وسط هتافات ومظاهر احتفالية عمت أرجاء القلعة ومحيطها.

ويُعد إيقاد الشعلة من قبل الرئيس بارزاني تقليداً سنوياً يحمل دلالات رمزية عميقة، حيث يلتف الكوردستانيون حول هذه الجذوة احتفاءً بهويتهم القومية وتطلعاً لعام جديد يسوده السلام والاستقرار في إقليم كوردستان والمنطقة.

وشهدت العاصمة أربيل، بالتزامن مع إيقاد الشعلة، انطلاق فعاليات ومهرجانات فنية وتراثية، حيث ازدانت الشوارع والساحات بالأعلام الكوردية والملابس التقليدية الزاهية، تعبيراً عن الفرح بهذه المناسبة الوطنية الكبرى.